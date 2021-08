Keelpillikvartetti on peetud klassikalise muusika üheks kõige keerukamaks žanriks – proovikiviks heliloojale, esitajatele ja ka kuulajatele. XVIII sajandi keskel, kui Franz Joseph Haydn seda arendama hakkas, arvati, et see sobib ainult koduseks musitseerimiseks. Kuid nii XIX sajandi romantikud kui XX sajandi modernistid on tõestanud, et keelpillikvartett võib olla tõeline kontserdižanr. Tänapäeva heliloojadki kirjutavad meelsasti sellele koosseisule.