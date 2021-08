Rütmifestivali korraldajate edastatud pressiteates on kirjas, et lisaks neljale kodumaisele esinejale astub üles Iisraeli trummar Dan Mayo Iisraelist. Dan Mayo on trummivirtuoos, produtsent ja looja, kes on tuntust kogunud koosseisus Tatran. Festivali programmijuht Indrek Mällo sõnul on ta koos Tatraniga köitnud kiirelt rahvusvahelise džässimaailma tähelepanu. "Mayot peetakse trummimaailmas uueks kuumaks talendiks, kes aastate jooksul on koostööd teinud suurepäraste artistidega ning loonud rütmikõlasid suurtel lavadel," ütles programmijuht.