Viljandimaale lisandus 13 koroonapositiivset

Terviseameti pressiteates on välja toodud, et uutest nakatunutest 242 inimest ehk 75,9 protsenti olid vaktsineerimata. 77 nakatunul ehk 24,1 protsendil oli vaktsineerimiskuur lõpetatud.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 294,4 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud proovide koguarvust on 5,8 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati kaheksa COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 98 patsienti. Intensiivravil on 13 patsienti, kellest juhitaval hingamisel on 11. Haiglaravil viibivatest patsientidest 79 ehk 80,6 protsenti on vaktsineerimata (neist sümptomaatilise COVID-i tõttu vajab haiglaravi 72 inimest).