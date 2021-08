"Ettevalmistus on olnud lühike, alles maikuus sai hakata jooksma, olid jalatraumad, aga olen kolm kuud hästi tugevalt harjutanud. Tugev treenimine on olnud omajagu riskantne, aga mulle meeldib, olen maksimalist ja püüan endast alati parimat anda," pajatas Jürgen Ligi. "Karksi-Nuia on väga ilus koht, ent võistlusrada on jalgrattale päris keeruline, järsud kurvid ja laskumised on sellised, milles ma palju aega kaotan – see ajab mind alati närvi, aga tuleb hakkama saada," rääkis Ligi. "Eks see triatlon on karm ja kole ala, aga samas mitmekülgne ja mulle meeldib, poliitikale vastand ja selles mõttes mulle sobib. Jooksjana tekkisid mul omal ajal pidevalt traumad ja otsisin muud sportlikku väljundit ning 40-aastaselt leidsin, läksin esimesele triatlonile ja sellest tekkis sõltuvus."