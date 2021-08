Pilistvere kihelkonnas paljastati saladusi

Koroonakevadel oli Imavere piimandusmuuseumi töötajatel aega oma puukuuri saladusi avastada ning neid näidati nüüd ka külalistele. Peidust tulid välja üle Eesti 25 aasta jooksul korjatud piimandusega seotud esemed, mille hulgas leidus tööstus- ja laboriseadmeid. Igal masinal on oma lugu ning nüüd saab teada, kuidas väärindati piima, kuidas jõudis kohuke meie toidulauale ja nii edasi. Muuseumis on müügil ka omavalmistatud jäätis, maitseid jagub igale inimesele, näiteks on karamell, taadisaft ja vabarna. Lisaks said soovijad piimandusmuuseumis lehma lüpsta.