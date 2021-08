Vaprus vajas sellest mängust kindlasti võitu, et kindlustada edasipääs alagrupist ja püüda kohta finaalsarjas. Seetõttu oli kodukohtumiseks üles rivistatud aukartustäratav hulk mängumehi. Tänavu suure vigastustelaine all kannatanud ning mitme olulise puudujaga Tuleviku harrastusmeeskond läks kohtumisele vastu vaid ühe varumehega. Kohtumine algas ärevate hetkedega Vapruse värava all, ent Viljandi mehed ei suutnud palli heal positsioonilt väravasse panna. Kümnenda minuti paiku jättis Markel Utsal realiseerimata Vapruse meeste kaitsja vea eest teenitud penalti, mille võõrustajate väravavaht Antti Luigemaa kindlalt tõrjus. Seejärel mäng võrdsustus, ent ajapikku surus pidevalt värskeid jalgu platsile vahetanud Pärnu oma mängu Viljandile peale. Tulevik seisis kaitses soliidselt, kuni ühel hetkel ikkagi murduti ning kaitseliini eksimuse tõttu lasti pall trahvialasse põrgata, kus Krister Tamm selle üle Tuleviku puuriluku Tarmo Kallaste pea võrku tõstis ning võõrustajad juhtima viis.