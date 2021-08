Viljandimaa suurima, Pollis asuva Seedri puukooli juht ja omanik Elmar Zimmer ütles, et sügisene istikuäri on käima läinud, suured kuumad on möödas ja rahvas tahab kätt mullas hoida. "Olen kõigile öelnud, et tark aednik istutab sügisel, siis on vaja vaid ühe korra kasta, taim juurdub ära ja kevadel tuleb kasvujõud järele ja elu läheb kiiresti käima," kõneles ta.

"Meil on uued vaarikaistikud peale kasvanud, neid müüme usinalt, kevadel nuusati toonased istikud kõik ära ja üht-teist põnevat on veel," pajatas Zimmer. Tema sõnul on rahval on tõsine huvi ka vähelevinud kultuuride vastu, söödavat kuslapuud ostetakse tublisti, vaarikaid ja vaarikalaadseid asju nagu pampleid samuti. Suurim huvi on asjade vastu, mille viljad parasjagu suhu panna sünnivad, praegu on suveõunte aeg ja küsitakse nende istikuid, kui sügisõunad valmivad, siis nende istikuid.