Ühe uhke Moskvitši omanik oli 26-aastane Robert Pindmaa, kelle kinnitusel oli too masin 1985. aastal ehitatud Soome turu jaoks. Teine oli aga väga madal ja äärmiselt uhke sisustusega, pärit otsekui James Bondi filmist. Läheduses seisjad teadsid rääkida, et tollel on hoopis BMW mootor, kahjuks ei saanud järele uurida, sest peremees uitas platsil kuskil ringi.

Pärnu mees Rein Lume oli väljas kahe rariteediga, neist MZMA 423N pärines 1960. ja Moskvitš 430 1958. aastast. Lume kinnitusel oli tänavu mossesõidul väljas 80 sõidukit, neist kolm oli tulnud Leedust. 1969. aasta MZMA 423N-st kõneldes möönis peremees, et see on kokku ehitatud kahest masinast ning Moskvitše ostis ta juurdegi, et autol oleks võimalikult palju originaalosasid ja saaks taotleda musta numbrit. "Mu enda noorepõlve esimene auto oli selline ja nüüd palju aastaid hiljem tahtsin sellesarnast taastada, selleks kulus kaks ja pool aastat ja nüüd olen juba kaheksandat aastat sellega sõitmas. 80 kilomeetrit tunnis võtab kenasti sisse, sellest rohkem tundub juba piinamine, eks tal on kõrged rehvid ja rööbastes kipub veidi ujuma," pajatas 60. eluaastale lähenev Rein Lume. Kuna tal käed juba sügelesid, ehitas ta järgmisena valmis veel Moskvitš 430e.​