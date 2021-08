Dagö pani kantrifestivali vägevalt rõkkama

Kantrifestivali korraldaja Priit Oks teatas enne Dagö esinemist, et see bänd oli mehe õrnas eas üks tema lemmikuid, kelle kassetti ta ribadeks kuulas. Hiljem ümises Priit Oks Dagö laule kaasa ning tantsis koos lava ette kogunenud inimestega.

Dagö esituses võis kuulda nii vanu häid palasid kui ka päris uusi. Lugude vahele rääkis Dagö laulja Lauri Saatpalu mahlakaid vahetekste. "Leidsin lava tagant pooliku veepudeli. Selle tõenäosus, et vesi on puhas, on 50:50. Püüan ka edaspidi terveks jääda, nii palju kui minu puhul on võimalik," lausus ta paljutähenduslikult muiates. Igal juhul jagus näitlejast lauljal jaksu nii hääle kõmistamiseks kui laval karglemiseks.