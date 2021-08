Airika Saamo kirjutatud näidendiga "Kõik müügiks" nad püünel käisidki. Üsna koomiline oli jälgida kaht naiseks riietatud meest ja muidki tegelasi, ilmselgelt nautis trupp ka ise laval olemist. Tarbijakaitseameti kontrolli rolli etendanud Triin Soon kinnitas hiljem, et Kuhjaveres oli väga äge esineda, sest publik tuli nii nagu ka varasematel aastatel väga kenasti kaasa ja sai naljast aru.

Sulbi külateatril oli Kuhjaverest lahkumisega siiski kiire, sest samal päeval oli neil veel teine esinemine Kagu-Eesti teatripäevadel. Enne veel said nad pärast esinemist tagasisidet festivali seekordselt patroonilt Liisu Krassilt, 2017. aastal Kalju Komissarovi käe all Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna teatrikunsti eriala lõpetanult. Nii nagu Komissarov oma elu ajal, jagab tema sel festivalil igale esinejale lavalt tulemise järel õpetussõnu. "Nende esinemises oli palju värvi, mahlakaid karaktereid ja rõõmu, just nii nagu ühes heas külateatri etenduses olema peakski," kõneles Liisu Krass.