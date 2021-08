Ugalas toimub "Lõvi” ühiskuulamine

Ugala edastatud pressiteates on välja toodud, et kuuldemängu tegevus toimub taasiseseisvunud Eesti Vabariigi alguspäevil ehk 1990ndate aastate alguses ühes Eesti väikelinnas. Sündmused käivitab ootamatu juhtum: mustlaste rändloomaaia puurist on lahti pääsenud ehtne Aafrika lõvi. Loomulikult puhkeb paanika, aga selles veidras situatsioonis on ka kenake annus absurdi. Kuidas reageerivad erinevad inimesed tavatule uudisele? Kuidas mõjutab lõvi linnakese argirutiini ja inimsaatusi?