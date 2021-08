Jaak Israeli sõnul tuleb teha liiklusseisakuid, et tagada turvalisus ratturitele, kes läbivad distantsi üsna suurtel kiirustel. Samuti on jooksudistantsi ajal kinni teelõik Karksi-Nuia paisjärve ääres ja Polli vahel. Osalejaid on kokku ligikaudu 200, kohal on mitu Eesti tippu ja külalisvõistlejad Lätist.