Esimesse klassi minejad saavad kingiks sõidukaardi

Viljandimaa ühistranspordikeskus teeb selle esindaja Kaupo Kase selgitusel säärast ettepanekut esimest korda ning selle põhjuseks on tähelepanek, et just esimese klassi õpilased ei tea sõidukaardi kasutamise kohta piisavalt.

«Tihtilugu ei saada aru, miks seda kaarti vaja on, sest ühistransport on tasuta. Aga meile on see väga tähtis,» lausus Kaupo Kase. Nimelt on ühistransport maakonnas küll tasuta, kuid sõidukaardi valideerimine on vajalik selleks, et ühistranspordikeskus saaks koguda statistikat inimeste liikumiste kohta. See omakorda aitab tal planeerida marsruute. Kui omavalitsused annaksid igale esimesse klassi astujale kaardi koos põgusa bussisõidu head tava selgitava õpetusega, oleks maakonna lastel juba varakult teave olemas.