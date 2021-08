Mittetulundusühingu Peaasjad info kohaselt on söömishäire seitsmel protsendil naistest. Tervise Arengu Instituudi andmebaasist selgub, et ainuüksi 2019. aastal diagnoositi Eestis söömishäire 183 inimesel, ning uuringud on näidanud, et söömishäired on kogu maailmas tõusuteel, sealhulgas meeste seas. 2011. aastal söömishäirete kohta koostatud metaanalüüs osutab, et söömishäired on üks kõige suurema suremusega vaimseid haigusi maailmas, jäädes maha ainult opioidide üledoosist põhjustatud surmadest. Ometi on põhikooli õpikutes söömishäiretele pühendatud kõigest kaks lehekülge.