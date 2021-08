Väikelinna ühisköögist põhjamaa Itaaliasse ehk Minu kodude lugu

Me kõik teame ütlusi nagu «Mu kodu on mu kindlus», «Koduseinad kaitsevad» või «Kodu on seal, kus on su pere». Olen ise sadu kordi rääkinud, kuidas paari kümnendi eest bussiaknast tuledes Viljandit nähes teadsin kohe, et olen koju jõudnud. Läks küll veel jupp aega, enne kui ma ka elamispinna mõistes päriselt rahu leidsin.