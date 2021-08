Nimelt jõuti järeldusele, et süüdlast polegi võimalik välja selgitada, sest nii hoone ehitamise kui ka lao kasutamise juures oli kõik valesti. See pole liialdus! Just sellisele järeldusele jõutigi: laod olid valesti projekteeritud, valesti ehitatud, töötajate teadmised olid puudulikud, häiresüsteemid ei töötanud, ühtegi külmlao temperatuuri eest (!) vastutavat inimest polnud ametisse määratud. Külmlaos töötas põrandaküte. Süsteem on nii vigane, auklik ja arusaamatu, et Eesti riigil pole võimalik kindlaks teha, kes oli see salapärane «superadministraator», keda otsiti samamoodi nagu presidenti. Võrdluseks võiks tuua olukorra, et tellite endale kodukoristusteenuse, selle käigus põletatakse teie maja maha, varastatakse ära teie koer ning tehakse tühjaks teie pangaarve. Mis hinde sellisele kodukoristusteenusele annaksite?