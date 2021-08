Väike ja võluv Viljandi on Jaana Hinno südame täielikult vallutanud ning ta laseb seda igal sammul ka välja paista, juhib tähelepanu ilusatele vaadetele ning pikib muu jutu vahele huvitavaid fakte linna kohta. Lisaks sellele, et Viljandi on ilus linn, on see Eesti ajaloos ka üsna tähelepanuväärne "esimeste linn", teerajaja linn. Eesti esimene vahuvein toodeti Viljandis. Esimene telefoniliin Eestis pandi just Viljandisse. Eesti esimesed gaasilaternad paigaldati Viljandisse. Esimene naisteajakiri? Viljandis. Esimene erapood pärast taasiseseisvumist? Väidetavalt Viljandi. Eesti esimene erootikaajakiri? Muidugi legendaarne ja Viljandist alguse saanud Maaja. Teine ka, Eeva hakkas ilmuma 2001. aastal – viljandlased võtsid asja tõsiselt ette. Esimene riigigümnaaisum? Samuti Viljandis.