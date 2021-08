Tähelepanelik liikleja on kindlasti märganud Tallinna tänava ääres teepervel olevat tokkidest püsti pandud koridori. See on tulevase kergliiklustee trajektoor, mis algab Tallinna ja Rohelise tänava nurgalt, möödub Tallinna bussipeatuse tagant, teeb põike männikusse ning lookleb kuusehekiga paralleelselt edasi linnast välja.