Osaühing Solarstone on teel Eesti parima innovaatori tiitli poole. Seda püüavad nad just oma viimase, Click-on-tootega, mille üht põhielementi ettevõtte tegevjuht Silver Aednik käes hoiab. See seob tavalised päikesepaneelid katuseks. FOTO: Elmo Riig