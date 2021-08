Tartu tänavale lisaparkla rajamiseks on vaja maha võtta viis puud ning lisaks neile tahaks linnavalitsus langetada veel üheksa. Samas on ta valmis teisi võimalusi arutama. FOTO: Elmo Riig

Linnakodanikud koos kogukonnaühendusega Loov Viljandi on linnavalitsusele pakkunud lahendusi, kuidas jätkata Tartu tänava ehitust nii, et ei peaks vähendama rohelust vanalinnas. Abilinnapea sõnul võetakse see teema järgmisel linnavalitsuse istungil päevakorda.