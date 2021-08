Münte on vermitud 3000 eksemplari. FOTO: Eesti Pank

Eesti Pank annab riigimehe Friedrich Karl Akeli 150. sünniaastapäeva auks välja hõbemündi, mille tiraaž on 3000.

Akeli auks valminud hõbemündi hind on 45 eurot ja nimiväärtus 15 eurot. Müük algab 2. septembri päeval Omniva e-poes. Üks ostja saab korraga soetada kuni kolm münti; münte broneerida ei saa. Et koroonaleviku risk on suur, siis postkontorid ja Eesti Panga muuseumipood meenemünti ei müü.