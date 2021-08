Keio Kitsega sai alles eelmisel nädalal kõneldud 7. augustil asetleidnud Holstre–Paistu maanteejooksu võidust. Nüüd polnud talle vastast murdmaarajal. Nagu ta ise ütles, on ta ikka tahtnud rohkem võistelda just murdmaajooksus. «Murdmaajooks on mulle alati meeldinud – see on kõige alus. Kui jõuad krossi joosta, siis suudad sa ka kõiki teisi jookse joosta. Seal on vaja tugevaid jalgu, kiirust ja võimsust. Paraku on Eestis võrreldes muu Euroopaga murdmaajooksuvõistlusi vähe. Võtame näiteks Belgia või Hollandi. USA-s on selleks lausa eraldi sarjad. Meil siin ongi aga kas Eesti meistrivõistlused või kohalikud võistlused.»