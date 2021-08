Priit-Kalev Parts: käib kliimasõda, ikka kostab tango

Asja tuum on totaalses äraviskamiskultuuris ning meie võimes ja tahtes sellist priiskamist endale lubada. Vaadakem seda absurdi objektiivse pilguga. Alles me viskasime ära ametite maja, mille ehitamist mäletan ähmaselt veel omaenda lapsepõlvest. Asemele ehitame «energiatõhusa» monumendi. Peatselt viskame ära kultuuriakadeemia peahoone, mis on napilt paarkümmend aastat vana. Kunst nõuab ju ohvreid, miljööväärtuse nimel toome tänavakivegi lausa Hiinast.