Viljandimaale lisandus kuus koroonaviiruse kandjat

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 266,9 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud proovide koguarvust on 5,1 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati kümme uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 83 patsienti. Intensiivravi vajab kümme ja neist juhitaval hingamisel on üheksa inimest. Haiglaravil viibivatest patsientidest 65 ehk 78,3 protsenti on vaktsineerimata.

Haiglaravi on kokku vajanud 6,8 protsenti haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 66 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 51 inimest ehk 61,4 protsenti.

Täna hommikuks on vaktsineerimisi tehtud 694 642 inimesele, kellest 94 129 inimesel on kuur pooleli ja 600 513 inimesel lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 5425 doosi, kokku on manustatud 1 214 161 vaktsiinidoosi. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 61,7 protsenti.