Hea eesti klassika parimas esituses

Artur ja Eugen Kapi heliteosed kõrvuti helimaalingulise Maurice Raveli ja elurõõmsa Franz Joseph Haydni muusikaga kõlavad Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri keelpillikvarteti esituses. See uus kollektiiv pakub erilist huvi, sest koosneb solisti mõõtu mängijatest. Linda-Anette Verte (esimene viiul) on juba tuntust kogunud «Klassikatähtede» saates ja Theodor Sink on orkestri tšellorühma kontsertmeister ning üks väljapaistvamaid ja mitmekülgsemaid soliste oma pillil. Veel mängivad kvarteti koosseisus Sandra Klimaitė (vioola) ja Egert Leinsaar (teine viiul).