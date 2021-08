Katre Pukk ei taha tervislikel põhjustel oma peagi 12-aastaseks saavat last sel õppeaastal veel vaktsineerida, kuid kardab, et sügise tulles peavad koolilapsed olema nõus sagedase proovivõtuga. Seega tahab ema olla kindel, et seda on võimalik teha ka sellisel meetodil, mis eeldab lapselt lihtsalt vedeliku kuristamist. Ninaneelust proovivõtmine Puki lapsele olnud nii valus, et pärast kahte korda keeldus ta seda rohkem tegemast.