Koksveres Siimani farmiga toimetava osaühingu Mangeni PM juhatuse liige Maarika Susi ütles, et siht on kõik Mangeni loomad tuua Koksverre kokku. Praegu on osa neist 15 kilomeetri kaugusel Eskus Õnne talus. Ehitamisel on vasikalaudad, kuhu tuleb 320 kohta, tänavu rajatakse veel silohoidlad, siloplatsid ja põhuhoidlad. «Tahame, et meie väiksed vasikad saaksid hiljemalt jõuluks uude koju,» sõnas Susi.