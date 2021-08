Pärast esmaspäevast linnavalitsuse istungit sõnas abilinnapea Kalvi Märtin, et linn kavatseb esimesel võimalusel, kas esmaspäeval või teisipäeval saata kohtule määruskaebuse. Kolmapäevaks on planeeritud kohtumine ehitajaga, et edasine tegevus üheskoos läbi arutada, sest teoreetiliselt võib puude mahavõtmiseta töid edasi teha, kuid pole kindel, millises mahus on see võimalik. "Võib juhtuda, et me ei saa edasi minna enne, kui teatud puud on ära võetud," sõnas Märtin.