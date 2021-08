Viljandi maastikurattur Sille Puhu krooniti Euroopa meistriks

"Sõidu tegi raskeks palavus. Juba stardis oli temperatuur 30 kraadi ligi. Sain stardist hästi minema, kuid juba esimese kilomeetri peal tundsin "sipelgaid", mis sundis tempot natuke mõistusepärasemalt valima," rääkis ta võistluse järel ning lisas, et teisel ringil ühel järsemal trepilaskumisel kaotas ta joogipunktist saadud pudeli, mis tähendas, et ta pidi terve ringi sõitma "kuivalt". "Õnneks edasi hoidsin oma kohta ja sõitsin stabiilselt lõpuni."

Olümpiakross on ainus maastikurattasõidu võistlusdistsipliin, mis on kavas ka olümpiamängudel. Eesti jalgratturite liidu kodulehel seisab, et olümpiakrossis sõidetakse lühikesel, nelja- kuni kuuekilomeetrisel tehnilisel ringil ning raja läbimine nõuab võistlejatelt head ratta valitsemise oskust ja paneb proovile nende füüsilise suutlikkuse. Võistlusklasside kaupa ühisstardist toimuvad võistlussõidud kestavad naiste ja meeste eliitklassi sportlastel 1 tund 30 minutit kuni 1 tund 45 minutit, noorte ja seenioride võistlusklassides on sõidu kestus 30 minutit kuni 1 tund 20 minutit.