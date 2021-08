Loomaõiguslaste liikumise üks algatajatest Eestis Kadri Taperson tähendas, et selle ühenduse liikmetel on igal aastal olnud Uueveskil kokkuaamine ja et sel aastal saab ühendus 15 aastat vanaks, otsustasidki nad linlastele loomsete produktideta toitu jagada.

"Võtsime PETA-lt (People for the Ethical Treatment of Animals) šnitti. Nemad aeg-ajalt jagavad tänaval toitu, et seda tutvustada," lausus Taperson ning nentis, et nende valikus olid hernevalgukotletid ja veganigrillviinerid.