Viimastel päevadel on ilmataat oma tõelist palet paista lasknud ning niigi augustiselt mõõdukat temperatuuri ohtra dušitamisega täiendanud. Rannad on inimestest tühjad, kuid tuure kogub järgmine aktiviteet. Nüüd on tarvis kummikud välja otsida ja noad ära ihuda, sest läheb seenejahiks. Pole vahet, kas oled kogenud mükoloog või vajad lihtsalt põhjust nelja seina vahelt pagemiseks, Maarjamaa sügavates laantes on ruumi kõigile.