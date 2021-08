Tehisintellektist, mis on tuntud ka kui AI (artificial intelligence), kuuleb aina rohkem: sellest räägitakse filmides, raamatutes, maailmapoliitikas ... Suur osa sellest infost on üsnagi hirmuäratav, kas või jutud, kuidas robotid inimestelt maailma üle võtavad. Väga paljudele on aga jäänud segaseks, mis imeloom see tehisintellekt üldse on.