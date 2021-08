Laevakohvikute päeval on menüüs enamasti järveannid. FOTO: Erakogu

Võrtsjärvel ja selle ümbruses on täna järveandide nautimiseks kajuti- ja toauksed avanud 16 söögikohta. Ettevõtmine on nimetatud küll laevakohvikute päevaks, kuid korraldaja sõnul on enamik kohvikuid ootamatult hoopis kuival maal.