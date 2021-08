Terviseameti kommunikatsioonijuhi Imre Kaasi saadetud pressiteates sõnatakse, et tänavuse teise seenehooaja esimesed kannatanud sõid kärbseseeni. Need sisaldavad amatoksiini ja tsüklopeptiide ja neid peetakse surmavalt mürgisteks. Selliste seente söömise korral võivad mürgistuse esmased nähud ilmneda kuue tunni kuni ööpäeva möödudes. Kärbseseene mürgistuse sümptomid on kõhuvalu, väga tugev oksendamine ja kõhulahtisus.