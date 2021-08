Ükskõik milleks riigihalduse ministri kinnitatud toetust kasutada ei tohi, vaid see on ette nähtud investeeringuteks ning lammutamise ja remondiga seotud töödeks. Linnavalitsus on teinud volikogule ettepaneku, et 279 000 eurot läheks Uue tänava remondi tarvis ning 100 000 eurot saaks kasutada Jakobsoni kooli ventilatsioonisüsteemi tarvis ning muusikaklassi remondiks.