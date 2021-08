"Koroonaviirus pole kuhugi kadunud ja lasteaias käivad lapsed on kõik vaktsineerimata," ütles Koitlepp. "Lasteaiaõpetajad ja sealsed töötajad on umbes 80 protsendi ulatuses küll vaktsineeritud, kuid selleks, et inimestevahelistest kontaktidest tulenevaid riske vähendada, peame tegema kõik endast oleneva ja võtma kasutusele meetmeid koroonaviiruse võimaliku leviku peatamiseks."

Viljandi haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie täpsustas, et maskikohustus kehtib neile, kes püsivalt lasteaiamajas ei ole, see tähendab lapsevanematele ja külalistele. Sama nõue kehtis ka kevadel, kuid see kaotati Raie sõnul suvel, kui koroona taandus ja lapsi käis lasteaias vähem. Kehtima hakkav maskikohustus on seega piirangute naasmine.