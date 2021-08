Kolga-Jaani maanaiste selts korraldas perelaagrit Viljandimaal esimest korda, kuid viimaseks vahetuseks on perekonnad võõrustanud kokku 40 last. Igaks laagrivahetuseks oli planeeritud mitmekesiseid koostegemisi.

Ly Sova on üks neist lapsevanematest, kes on võõrkeelseid lapsi vastu võtnud palju aastaid. Selles vahetuses tema perre tulnud 16-aastane Polina Sinelnikova on järjekorras 44. kasvandik. Sova sõnutsi on Polina väga avatud, julge ja motiveeritud neiu ning keeleõpe on läinud hästi. "Tal on motivatsioon ja seega on temaga lihtne. Ta istus kohe meie juurde kööki ja hakkas meie pere liikmeks. Mõnel lapsel läheb kohanemisega rohkem aega. Palju oleneb ka vanusest, näiteks 13-aastasel võib minna kauem."

Sova pere elab linnast väljas ja Polinale oli maal elamine uus. "Tema sööb näiteks hästi kurki ja tomatit, aga on ka neid lapsi olnud, kes üldse toorest ei taha. Nad pole harjunud – elustiil on hoopis teistsugune."

Üheskoos on uue pereliikmega käidud Viljandi vanalinnas, veetornis, lossimägedes, vibuvõistlusel ning krossiraja ääres pere teisele lapsele kaasa elamas.

Kui kõnes tuleb ette mõni Polinale uus sõna või väljend, kirjutatakse see üles. "Üleeile õppisime ära väljendi "Nii nunnu!", mida minu laps kasutab. Poistelt sai jällegi selgeks "Kõik on väga timm"," selgitas Sova ja lisas, et keeleõppimiseks on hea viis lauamäng "Scrabble", milles tuleb klotsidest sõnu kokku panna.

16-aastane Liis Leigri ütles, et tema perre tulnud 14-aastane Leana Andrejeva Sillamäelt räägib juba päris hästi eesti keelt. "Ta saab aru, aga vahepeal on natuke raske. Kui ta midagi küsib, siis ikka eesti keeles," ütles Leigri ja lisas, et ka nemad õpetavad keelt lihtsalt igapäevaelu käigus.

Keeleõppurid ise jäid ajakirjanikuga suheldes väga tagasihoidlikuks. 13-aastane Kohtla-Järvelt pärit Polina Puškina veedab aega Mustlas elava perega. Pereema Vika Ziedsi abiga rääkis ta, et koos on käidud Suure-Jaanis vanaema sünnipäeval, lossimägedes, Viljandis kohvikus ja järve ääres.

Vika Zieds ütles, et tegelikult peab Polinale väga vähe juttu tõlkima. "Kui õpime uusi sõnu ja väljendeid, lähevad need kirja. Ta saab hästi aru, aga vahel tuleb lihtsalt küsida asju teises sõnastuses," rääkis pereema. Ta võrdleski seda olukorda lauamängu "Aliasega", mida samuti seal peres keeleõppes mängitakse: sõna tuleb vajaduse korral lahti selgitada.

Zieds lisas, et Polina on Viljandit nimetanud väga puhtaks ning ilusa loodusega linnaks.

Zieds ütles, et teise keeleprojektiga on peres veel lapsi, kes on siin viiendat nädalat. "Kümme päeva on pigem keele nuusutamine. Kui tahta ikkagi rohkem õppida, siis peab aega võtma. See pole hea ainult neile: minu lapsed on palju vene keelt juurde õppinud."