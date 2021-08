Preestriks saada pole lihtne. See ei eelda ainult õppimist, vaid ka kasvamist. Viie lapse ema ja kahekordne vanaema Ann Tamme on selle teekonna aga ette võtnud ning lõpetas juuli alguses teoloogiaõpingud usuteaduse instituudis. Vaimulikuks olemine on tema perekonnas geeniviga, nagu Tamme ise ütleb.