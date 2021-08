JUUNI ALGUSES teatas Viljandi linnavalitsus oma kodulehel lakooniliselt, et veel sel suvel rekonstrueeritakse Tartu tänav Tallinna ja Lossi tänava vahelisel alal ning et ehitustööd hõlmavad ka Grand Hotel Viljandi esiseid parklaid ja Sakala toimetuse ees kasvavaid pärnasid. Linnapea sõnul saab nii korda veel üks linna peatänavatest ning seda ikka selleks, et liiklus ja parkimine kesklinnas paremaks muuta.