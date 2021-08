Uueks kooliaastaks valmistumine on hooga käima läinud ja kauplused on sagimist täis. Kui kogenud koolilastel on juba ettekujutus, mida septembris tarvis läheb, siis esimesse klassi astujate vanematele on Viljandi koolidel välja käia õppetarvikute nimekirjad.