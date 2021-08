27.–29. augustini kestvad Viljandi hansapäevad on koroonaviiruse tõttu jaotatud kaheks. Osa tegevusest käib piiramata alal, osa aga on ligipääsetav vaid neile, kes on vaktsineeritud, viiruse läbi põdenud või saavad esitada värske negatiivse proovitulemuse.