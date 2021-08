Eestimaa Roheliste pressiteates rõhutatakse, et tänapäeva linnaplaneerimine võimaldab luua linnakeskkonda, kus inimene tunneb ennast hästi ja turvaliselt ning hästi saaksid hakkama nii suured kui väikesed jalakäijad, jalgratturid ja vastutustundlikud autojuhid.

"Tervisliku linnaruumi loomulikuks koostisosaks on tänapäeval ka kõrghaljastus ehk siis kõrged puud," leiavad rohelised. "Me tervitame linnavalitsuse mõtteid haljastuse liigirikkuse suurendamisest ja jalgrattaliikluse soosimisest, kuid seda ei pea tegema olemasoleva elujõulise kõrghaljastuse arvel. Elukeskkonna kvaliteedi tõstmise mõttes on kõrghaljastuse hävitamine ja ka mitteplaneerimine ebaloogiline ja selgelt negatiivse mõjuga."