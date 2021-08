Lisandus 344 nakatunut, neist Viljandimaale seitse

Uutest nakatunutest 270 inimest ehk 78,5 protsenti olid vaktsineerimata. 17 nakatunu vaktsineerimiskuur on pooleli ning 57 nakatunul ehk 16,6 protsendil lõpetatud.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 223,6 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 5,1 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati 11 uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 63 patsienti. Intensiivravi vajab neli patsienti, kellest omakorda on juhitaval hingamisel kolm inimest. Haiglaravil viibivatest patsientidest 57 ehk 90,5 protsenti on vaktsineerimata.

Haiglaravi on kokku vajanud 6,8 protsenti haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 64 aastat.

Ööpäeva jooksul lisandus kaks uut surmajuhtumit: 54-aastane mees ning 70-aastane mees. Mõlemad olid vaktsineerimata. Kokku on Eestis surnud 1279 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Ööpäeva jooksul manustati 6163 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 675 335 inimesele ja vaktsineerimiskuur on lõpetatud 585 918 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 60,2 protsenti.