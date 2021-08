Margus Hunt sõlmis lepingu Arizona Cardinalsiga

Eile teatas NFL-i klubi Arizona Cardinals, et on täiendanud oma kaitseliini kolme endale juba tuttava "veteranmängijaga", kelle hulgas on siitkandimees Margus Hunt. Lisaks temale sõlmiti leping Josh Mauro ja Jack Crawfordiga. "Kõik need mängijad on üle 30 aasta vanad arvukate aastate kogemusega mängijad NFL-liigas," kirjutas klubi oma koduleheküljel.