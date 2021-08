Viljandi spordikeskuse jalgpallihalli projektijuht Indrek Henk ütles, et jalgpalliväljak on liivaga kaetud, sellele kunstmuru rajatud ja kummipuru kunstmurusse sisse rehitsetud. «Sinna ümber on vaja teha veel jooksurajad. Aluskihid on valmis, ootame nüüd asfalti ja siis tuleb tartaankate,» selgitas Henk.