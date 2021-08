Viiratsi elanik Leevi Hiiesalu rääkis, et oli lindu märganud esmaspäeva õhtul koju minnes. «Ta istus maja juures elektritraadil ja laulis kõva häälega. Hakkasin teda filmima ja pildistama, et tuvastada, kes ta selline on, sest olen loodusehuviline,» rääkis ta. Kirjelduste järgi tuvastas Hiiesalu, et tegemist on nümfkakaduuga.