Nagu ütles linnavalitsuse teedespetsialist Heikki Teearu teisipäeval kell 16.41 saadetud pressiteate vahendusel, on hiline teavitus ehitustööde alustamisest tingitud sellest, et töövõtjal tekkis asfaldi freesimise masina kasutamises ootamatult vaba hetk ja seetõttu on vaja tööd kohe alustada.