Kristjan Mändmaa: mida tähendavad Viljandi linna arvates kaasamine ja arvestamine?

VILJANDI abilinnapea Kalvi Märtin sõnas 5. augusti Sakalas ilmunud intervjuus, et Tartu tänava puid puudutav uus lahendus on hooletum. Sedasi kommenteerib ta käimasolevaid tänavaremonte, mille käigus võetakse käigu pealt maha rohkesti täies elujõus tammi, vahtraid ja ka kõnealused Tartu tänava pärnad. Asemele lubatakse istutada väiksemaid ilupuid ja põõsaid, mis küll varju ei anna, aga mille puhul pole Linnahooldusel vaja lehti riisuda. Neile, kes suurematest puudest tänava ­ääres puudust tunnevad, soovitab Märtin: astuge aga 50 meetrit kõrvale ja jälle on puud.