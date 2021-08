Piletiga ja piiritletud üritusele tulevaid inimesi on võimalik kokku lugeda nii, et nende hulk oleks kooskõlas uute koroonapiirangutega, ent teine lugu on piiramata alal korraldatava ettevõtmisega. Seal jääb kehtima põhimõtteliselt endine olukord.