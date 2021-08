9. augusti hommikuse seisuga viibib haiglas 60 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 6 patsienti, kellest omakorda on juhitaval hingamisel 2 inimest. FOTO: Tairo Lutter

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2801 koroonaviiruse proovi, neist esmaseid positiivseid oli 147 ehk 5,2 protsenti koguarvust. Terviseameti pressiteate kohaselt olid uutest nakatunutest 112 ehk 76,2 protsenti vaktsineerimata. Seitsmel nakatunul on vaktsineerimiskuur pooleli ning 28-l on see lõpetatud.